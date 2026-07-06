Πορτογαλία - Ισπανία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Βασικοί Ρονάλντο και Γιαμάλ

Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Δευτέρας (6/7), με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει την αναμέτρηση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Δύο ίδιοι κόσμοι συγκρούονται στο Ντάλας, με την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο να θέλει για δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία να επιστρέψει μετά από 16 χρόνια στους «8».

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές και οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

Πορτογαλία: Κόστα, Κανσέλο, Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Νέτο, Φερνάντες, Φέλιξ, Ρονάλντο