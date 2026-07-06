Ψάχνει την υπέρβαση με Ιφί η Βαλένθια

Τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχωράει η Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να έχουν μπροστά τους ένα καλοκαίρι ριζικών αλλαγών και αναδόμησης του ρόστερ τους.

Ο σχεδιασμός για τη σεζόν 2026-27 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να κινείται σε έντονους ρυθμούς μετά και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μετά τις αποχωρήσεις των Ντε Λαρέα, Μοντέρο και Μπάντιο, αλλά και τις αποφάσεις που έθεσαν εκτός πλάνων τους Ντάριους Τόμπσον και Λόπεθ-Αροστέγκι, η ισπανική ομάδα καλείται να καλύψει σημαντικά κενά.

Σε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης, η αγορά της EuroLeague αποτελεί την κύρια δεξαμενή επιλογών. Ένα από τα ονόματα που αναμένεται να ντυθούν στα πορτοκαλί είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ ρεπορτάζ της «Las Provincias» αποκαλύπτει ότι στο κάδρο βρίσκεται και ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν ως ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της διοργάνωσης με τη φανέλα της Παρί.

Κάπως έτσι η Βαλένθια θέλει να ενώσει ξανά το παρέακι της Παρί, καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά που άφησαν Μοντέρο και Μπάντιο.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Ιφί είχε κατά μέσο όρο 18.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά αγώνα σε 37 παιχνίδια.