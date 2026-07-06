Ένας φίλαθλος διένυσε 8.350 μίλια από το Μπανγκλαντές με μοναδικό στόχο να βρεθεί από κοντά στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ένας οπαδός πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ταξίδι, διανύοντας συνολικά 8.350 μίλια από το Μπανγκλαντές, προκειμένου να δει από κοντά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η αγάπη και ο θαυμασμός του για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ τον οδήγησαν να καλύψει μία τεράστια απόσταση, μόνο και μόνο για να τον συναντήσει και να τον παρακολουθήσει από κοντά.

Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του Σταδίου στο Ντάλας και είδε το ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και η κάμερα τον… εντόπισε.

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