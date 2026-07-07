Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Κυριάρχησαν Σερβία, Γαλλία και Κροατία

Με σημαντικές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με Γαλλία, Σερβία και Κροατία να επιβεβαιώνουν τον τίτλο των φαβορί και να κλείνουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στην 6η αγωνιστική.

Στο Βελιγράδι, η Σερβία επικράτησε με 94-81 της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, ολοκληρώνοντας με νίκη την πρώτη προκριματική φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και έφτασαν στο τέταρτο θετικό αποτέλεσμα στον όμιλό τους, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Τουρκία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέτυχε triple-double με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Νίκολα Γιόβιτς με 30 πόντους και 7/9 τρίποντα.

Η Γαλλία κυριάρχησε στο ντέρμπι κορυφής του 7ου ομίλου, επικρατώντας με 98-69 της Φινλανδίας στο Παρίσι. Οι «μπλε» έθεσαν από νωρίς τις βάσεις της νίκης, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +19 (49-30), και ολοκλήρωσαν τη φάση με ρεκόρ 5-1, τερματίζοντας στην κορυφή του ομίλου. Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Οκόμπο και Ρεϊνό με 16 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Φρανσίσκο (14), Ρισασέ (11), Στραζέλ (9 πόντοι, 7 ασίστ) και Γκομπέρ (8 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Για τη Φινλανδία, ο Μάρκανεν σημείωσε 14 πόντους.

Εντυπωσιακή ήταν και η Κροατία, η οποία συνέτριψε το Ισραήλ με 103-75 και ολοκλήρωσε στην κορυφή του ομίλου της την πρώτη φάση των προκριματικών. Οι Ντάριο Σάριτς και Ίβιτσα Ζούμπατς ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας αμφότεροι double-double. Ο Σάριτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ζούμπατς πρόσθεσε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Παρά την ήττα, το Ισραήλ συνεχίζει στη δεύτερη φάση των προκριματικών, όπου θα βρεθεί σε όμιλο με Γερμανία, Λετονία, Κροατία, Ολλανδία και Πολωνία, με τις τρεις πρώτες ομάδες να εξασφαλίζουν την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.