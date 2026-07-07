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ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Λάντερς Νόλεϊ

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Λάντερς Νόλεϊ (26χρ., 2μ01).

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Λάντερς Νόλεϊ
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Η «Ένωση» ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος έρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Νανσί

Ο Νόλεϊ πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου μέτρησε 19.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 29 αναμετρήσεις, καταφέρνοντας να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της LNB.

Η ΑΕΚ είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Αμερικανό άσο τα τελευταία 24ώρα, με τις δύο πλευρές να προχωρούν τις συζητήσεις και να φτάνουν σε οριστική συμφωνία. O 26χρονος περιφερειακός έχει εμπειρία από την GBL, καθώς τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στον Άρη.

Με την απόκτηση του Νόλεϊ, η «Ένωση» προσθέτει στο δυναμικό της τον πέμπτο ξένο παίκτη για τη νέα σεζόν, μετά τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόζεφ και Φίζελ. Παράλληλα, η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της, καθώς αναζητά έναν κόμπο γκαρντ, αλλά κι έναν παίκτη για τη θέση «4» με αξιόπιστο σουτ, ώστε να ολοκληρώσει την επτάδα των ξένων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την απόκτηση του Λάντερς Νόλεϊ, οι «κιτρινόμαυροι» ενισχύουν σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή με έναν αθλητή που ξεχώρισε την περσινή σεζόν στη Γαλλία.

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