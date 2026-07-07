Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το γκολ του Μερίνο, που έδωσε στην Ισπανία την πρόκριση και άφησε εκτός συνέχειας την Πορτογαλία.

Το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με τον πιο άδοξο τρόπο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η Πορτογαλία γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ισπανία.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπως και οι συμπαίκτες του, μην μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό του έπειτα από το γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις, το οποίο χάρισε την πρόκριση στους Ισπανούς.