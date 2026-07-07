Μουντομπάσκετ 2027: Οι όμιλοι του Β’ γύρου - Δύσκολη αποστολή για Ελλάδα

Στον πρώτο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία διεκδίκησης των 12 εισιτηρίων που αντιστοιχούν στην Ευρώπη.

Στον νέο γύρο, οι ομάδες έχουν σχηματίσει τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων, με τις βαθμολογίες να ξεκινούν από τα αποτελέσματα που μεταφέρονται από την πρώτη φάση, γεγονός που διαμορφώνει ήδη ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σκηνικό.

Οι νέοι όμιλοι στον δεύτερο γύρο των προκριματικών:

9ος όμιλος:

Ισπανία 5-1 Μαυροβούνιο 4-2 Ουκρανία 4-2 Γεωργία 3-3 Ελλάδα 3-3 Πορτογαλία 3-3

10ος όμιλος:

Τουρκία 6-0 Ιταλία 5-1 Σερβία 4-2 Λιθουανία 3-3 Ισλανδία 3-3 Βοσνία 2-4

11ος όμιλος:

Πολωνία 6-0 Κροατία 5-1 Γερμανία 5-1 Λετονία 3-3 Ισραήλ 2-4 Ολλανδία 2-4

12ος όμιλος: