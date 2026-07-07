Ο CR7 δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, στο δικό του… last dance μετά από έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, έχουν ορίσει το ποδόσφαιρο εδώ και δύο δεκαετίες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, έγραψε με πίκρα έναν επίλογο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.

Το ματς με την Ισπανία και ο αποκλεισμός της Εθνικής του, αποδείχθηκε το… last dance στη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Μετά από συμμετοχή σε έξι Μουντιάλ, είναι λογικό οι στιγμές να ανατριχιάζουν τους πάντες.

Ο 41χρονος αγωνίστηκε συνολικά σε 28 ματς Παγκοσμίων Κυπέλλων, σκοράροντας 11 φορές. Ενώ είχε και 2 ασίστ. Η αρχή έγινε ακριβώς 20 χρόνια πριν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας το 2006. Όταν και κατέλαβε την 4η θέση.

Στη Νότια Αφρική το 2010, στη Βραζιλία το 2014, τα πράγματα ήταν χειρότερα γι’ αυτόν, με συνολικά 7 ματς, 2 γκολ, 2 ασίστ.

Το 2018 στη Ρωσία είχε 4 ματς με ισάριθμα γκολ, ενώ στο Κατάρ το 2022 είχε 5 παιχνίδια με 1 τέρμα. 5 ματς και 3 γκολ ήταν η συγκομιδή του στο… last dance του 2026.

Ο CR7 χειροκροτήθηκε από το γήπεδο, Πορτογάλους και Ισπανούς, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Σε μία απ’ τις πιο «δυνατές» στιγμές των τελευταίων ετών στο ποδόσφαιρο, καθώς το τέλος του Κριστιάνο από τα Παγκόσμια Κύπελλα, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση μιας μυθικής καριέρας.