· Λος Άντζελες Κλίπερς

Συμφώνησε με τους Κλίπερς ο Χατσιμούρα

Στους Λος Άντζελες Κλίπερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρούι Χατσιμούρα, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας αξίας 28 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συμφώνησε με τους Κλίπερς ο Χατσιμούρα
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ρούι Χατσιμούρα, με τον Ιάπωνα να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την έτερη ομάδα του Λος Άντζελες, τους Κλίπερς.

Συγκεκριμένα οι συνολικές απολαβές του 28χρονου φόργουορντ θα αγγίξουν τα 30 εκατομμύρια δολάρια για ολόκληρη την διετία.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Χατσιμούρα φορούσε τη φανέλα των Λέικερς, έχοντας κατά μέσο όρο τη σεζόν που μας πέρασε 11.5 πόντους και 3.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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