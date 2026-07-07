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Πορτογαλία - Ισπανία 0-1: Ο Μερίνο έβαψε… ρόχα το ντέρμπι και προκάλεσε το… τέλος του Κριστιάνο

Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου επικρατώντας 1-0 της Πορτογαλίας στο Ντάλας, χάρις σε τέρμα του Μερίνο στις καθυστερήσεις.

Πορτογαλία - Ισπανία 0-1: Ο Μερίνο έβαψε… ρόχα το ντέρμπι και προκάλεσε το… τέλος του Κριστιάνο
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Με ήρωα τον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας στο Ντάλας και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ - Βέλγιο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και καλές στιγμές για τις δύο ομάδες. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκε στους Ισπανούς, όταν στο 8ο λεπτό ο Όλμο έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Ογιαρθάμπαλ, όμως ο επιθετικός της «Ρόχα» αστόχησε απέναντι στον Κόστα.

Η Πορτογαλία ισορρόπησε στη συνέχεια, με τους Βιτίνια και Φερνάντες να κυριαρχούν στον χώρο του κέντρου, περιορίζοντας την ανάπτυξη των αντιπάλων τους. Η καλύτερη στιγμή των Πορτογάλων καταγράφηκε στο 41', όταν το σουτ του Μέντες βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και στη συνέχεια κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες φάσεις και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση. Ωστόσο, οι αλλαγές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε αποδείχθηκαν καθοριστικές. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φεράν Τόρες πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μερίνο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0, χαρίζοντας στην Ισπανία την πρόκριση. Η τελευταία ευκαιρία της Πορτογαλίας ήρθε στο 90+6', όμως η κεφαλιά του Μπερνάρντο Σίλβα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής.

Η αναμέτρηση ενδέχεται να ήταν και η τελευταία του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και συνολικά με την εθνική Πορτογαλίας. Ο αρχηγός των Ίβηρων ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας καταγράψει 233 συμμετοχές και 146 γκολ με το εθνόσημο.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα - Φεράν Τόρες

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ

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