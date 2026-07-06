Πάντα κοντά στην Εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 βρίσκεται ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 είναι ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός. Μάλιστα, έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο... πλευρό της ομάδας της χώρας του, μαζί με την σύντροφό του, Πενέλοπε Κρουζ.

Κάτι ανάλογο έγινε και στο ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου, όπου η Ισπανία αντιμετώπισε στο Ντάλας την Πορτογαλία. Το παιχνίδι έγινε για τη φάση των «16» της διοργάνωσης και στις εξέδρες του Σταδίου ήταν και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

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