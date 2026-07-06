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Άρης: Ξεκίνησαν τα εργομετρικά

Ξεκίνησαν τα... βάσσανα στον Άρη.

Άρης: Ξεκίνησαν τα εργομετρικά
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Έτοιμοι να σηκώσουν μανίκια, ενόψει της καλοκαιρινής προετοιμασίας, οι παίκτες του Άρη.

Εν όψει της αυριανής πρώτης προπόνησης των παικτών του Άρη, ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, ο εργομετρικός και ο ιατρικός έλεγχος των κιτρινόμαυρων.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Ξεκίνησαν τα εργομετρικά και ιατρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές του Άρη εν όψει της αυριανής πρώτης προπόνησης, που θα γίνει το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας μας».

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