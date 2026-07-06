Κόντης: «Θέλω έξι μεταγραφές και θα τις κάνουμε»

Με ξεκάθαρο προσανατολισμό και υψηλές φιλοδοξίες ξεκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος για τον ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει το πρώτο του μήνυμα κατά την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σεζόν που ακολουθεί, τονίζοντας πως η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η παρουσία της στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Κόντης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο εργάζονται ώστε να δημιουργηθεί ένα ρόστερ με ποιότητα, ισορροπία και επαρκές βάθος, ικανό να ανταποκριθεί στις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόντη

«Εύχομαι τα καλυτερα σε όλους. Ξεκινάμε μια χρονιά με μεγάλα όνειρα. Προσδοκιες μεγαλες και απο κοοσμο και από εμας. Θελουμε να κάνουμε μία καλή πορεία και στις τρεις διοργανωσεις. Να πετύχουμε παντού κάτι καλό».

Για τη νέα χρονιά: «Είναι μία πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη πρόκληση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι κάτι που έχω ζήσει ξανά και αποτελούν προσδοκία και όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Ελπίζω να κάνουμε κάτι όμορφο σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Είτε είναι στο Europa League είτε στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστηθούμε.

Μας περιμένει μία απαιτητική χρονιά, που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και πολλή δουλειά. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η σεζόν και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλες τις διοργανώσεις».

Για τα μεταγραφικά: «Αναζητούμε ποδοσφαιριστές. Κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται πιο κοντά, κάποιες πιο μακριά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε, ώστε να δημιουργήσουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε.

Ψάχνουμε παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Θέλουμε στόπερ, δεξί μπακ, επιθετικό και εξτρέμ. Αναζητούμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, φιλοδοξίες, που να θέλουν να πετύχουν στόχους και να έχουν αγωνιστεί και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλουμε ποιοτικούς παίκτες με σύγχρονα χαρακτηριστικά».

Για τους στόχους της ομάδας: «Το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να βρεθούμε στις θέσεις 5-8, όπως είχα πει και πέρυσι. Μέσα από το πρωτάθλημα μία ομάδα χτίζει τη νοοτροπία της. Πρώτος στόχος είναι να πραγματοποιήσουμε μία πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στο Κύπελλο. Είμαστε οι κάτοχοι του τροπαίου και πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Στην Ευρώπη μας περιμένουν δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια. Πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε και να δώσουμε τα πάντα. Αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι και εκεί, θα είναι ιδανικό, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο».

Για την ομοιογένεια της ομάδας: «Θέλαμε πολύ να διατηρήσουμε τον βασικό κορμό από την περσινή χρονιά. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, όμως ξέρουμε τι θέλουμε. Ξεκινάμε πάνω σε μία πολύ καλή περσινή πορεία. Οι ποδοσφαιριστές που την πέτυχαν βρίσκονται ακόμη εδώ και θα δείξουν τον δρόμο στους καινούργιους.

Ο ΟΦΗ είναι μία ομάδα που πάντα δίνει χώρο στη νέα γενιά. Ένα ρόστερ περίπου 30 παικτών είναι ικανοποιητικό. Παράλληλα, αποκτήσαμε τον Καρυπίδη, έναν πολύ σοβαρό και αξιόλογο άνθρωπο με τεράστια εμπειρία. Η προσθήκη του αποτελεί σημαντική αναβάθμιση και πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πολύ στη δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας».