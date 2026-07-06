Οριστικά παίκτης του Ολυμπιακού ο Ζότα Σίλβα

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζότα Σίλβα, με τον 27χρονο Πορτογάλο να έρχεται με την μορφή δανεισμού στην ομάδα του Πειραιά.

Μάλιστα, ο μεσοεπιθετικός αναμένεται την Τρίτη (7/7) στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα διατηρήσουν το δικαίωμα να αγοράσουν του Πορτογάλου το καλοκαίρι του 2027.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και πάλι δανεικός με τη φανέλα της Μπεσίκτας, καταγράφοντας συνολικά 23 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και μια ασίστ.