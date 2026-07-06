· Παναθηναϊκός

Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μπάντιο

Ο Σενεγαλέζος παίκτης φτάνει αύριο το πρωί στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μπάντιο
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Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το πρωί ο Μπράνκου Μπάντιο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Σενεγαλέζος παίκτης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον... ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Μέχρι το μεσημέρι ο παίκτης αναμένεται να έχει προσγειωθεί στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" και εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες που απομένουν έτσι ώστε να προχωρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του.

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