Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μπάντιο

Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το πρωί ο Μπράνκου Μπάντιο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Σενεγαλέζος παίκτης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον... ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Μέχρι το μεσημέρι ο παίκτης αναμένεται να έχει προσγειωθεί στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" και εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες που απομένουν έτσι ώστε να προχωρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του.