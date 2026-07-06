Μαρτίνεθ: «Θρυλικός σύλλογος η Ρεάλ, τιμή μου που είμαι εδώ»

Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα εδώ και μερικές ώρες ο Πέδρο Μαρτίνεθ, με τον 66χρονο να διαδέχεται τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην τεχνική ηγεσία της «Βασίλισσας».

Στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός των Ισπανών, ο πρώην προπονητής της Βαλένθια στάθηκε στο μέγεθος του κλαμπ και τις απαιτήσεις που υπάρχουν όταν κάποιος φοράει τη φανέλα της Ρεάλ.

Η ανακοίνωση:

«Είναι τιμή. Είναι ένας θρυλικός σύλλογος και έχουν περάσει εδώ μερικοί από τους καλύτερους παίκτες και προπονητές στον κόσμο. Είναι προφανώς πηγή υπερηφάνειας να είμαι μέρος του. Γνωρίζω την κληρονομιά και θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να ανταποκριθώ στους επαγγελματίες που έχουν περάσει από εδώ. Όλοι οι προπονητές στον κόσμο θέλουν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο σύλλογο, με τόσες απαιτήσεις και τη δυνατότητα να διεκδικεί τίτλους.

Είναι μια τεράστια πρόκληση και στόχος μου είναι να βοηθήσω τους παίκτες και την ομάδα να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες.

Η κατάκτηση ενός τίτλου πάντα σου διδάσκει κάτι θετικό. Το πρώτο είναι πόσο σημαντική είναι η καθημερινή δουλειά και η ομαδικότητα. Για να γίνεις πρωταθλητής χρειάζεται πάντα πολύ καλή συνεργασία. Πρέπει επίσης να ξεπερνάς δύσκολες στιγμές.

Σε σχέση με τα πρώτα χρόνια, τώρα είμαι πιο επικοινωνιακός. Προσπαθώ να είμαι πιο κοντά στους παίκτες και να μιλάω περισσότερο μαζί τους. Η τακτική είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μεταφέρεις εμπιστοσύνη και να κάνεις την ομάδα να νιώθει άνετα με το στυλ παιχνιδιού.

Μου αρέσει μια άμυνα ενεργητική, προληπτική. Μου αρέσει να μοιράζεται η μπάλα και όλοι να συμμετέχουν. Είναι σημαντικό όλοι οι παίκτες να νιώθουν σημαντικοί. Μια ομάδα με ρυθμό, που παίζει χωρίς φόβο. Η δική μου ευθύνη είναι να βοηθώ τους παίκτες να βελτιώνονται. Επίσης, η φυσική προετοιμασία και η διαχείριση δυνάμεων είναι πολύ σημαντικές, ώστε οι παίκτες να φτάνουν σε καλή κατάσταση στο τέλος της σεζόν, όταν κρίνονται οι τίτλοι. Εξίσου σημαντική είναι και η ψυχολογική προετοιμασία.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν και έμπειροι παίκτες με ηγετικές ικανότητες, αλλά και νεαροί με ενέργεια και φιλοδοξία. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο ιδανικός”

Πρώτα απ’ όλα ευγνωμοσύνη που ανήκω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο με τεράστια ιστορία. Θα δώσουμε τα πάντα και χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων για να πετύχουμε»