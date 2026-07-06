· Ρεάλ Μαδρίτης

Εuroleague: Επίσημο! Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι και με τη… βούλα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Εuroleague: Επίσημο! Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης
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Η «βασίλισσα» επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας με τον πρώην τεχνικό της Βαλένθια, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στο ισπανικό μπάσκετ, φτάνοντας σε συμφωνία με τον 65χρονο προπονητή, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σύντομης θητείας του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο των Μαδριλένων.

Ο Μαρτίνεθ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, την οποία οδήγησε στο Final Four της EuroLeague, αλλά και στην κατάκτηση του τίτλου στην ACB και του Supercopa.

Πέρα από τις επιτυχίες και τους τίτλους, ιδιαίτερα θετικά σχόλια συγκέντρωσε η εικόνα που παρουσίασε η Βαλένθια υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού, με αποτέλεσμα τόσο ο ίδιος όσο και αρκετοί παίκτες της ομάδας να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους.

Την ίδια ώρα, η Βαλένθια βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Έρικ Καρμπονέλ, τοποθετήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου.

Για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, η Ρεάλ κατέβαλε στη Βαλένθια το ποσό του 1.000.000 ευρώ, ενώ προσέφερε στον Μαρτίνεθ τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, ο 65χρονος έχει εργαστεί σε αρκετούς συλλόγους της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων οι Σαλαμάνκα, Γρανάδα, Τενερίφη, Τζιρόνα και Σεβίλλη. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ αποτελεί την πρώτη του παρουσία σε έναν από τους δύο κορυφαίους συλλόγους του ισπανικού μπάσκετ.

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