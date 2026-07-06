Κέρδισε 10 διπλές προσκλήσεις για το Mundial Night Party με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ

Γιατί αγαπάμε το Μουντιάλ; Όχι μόνο επειδή για το θέαμα που προσφέρουν οι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, αλλά και επειδή κάθε ματς είναι μια πολύ καλή αφορμή για να μαζευτεί η παρέα, να συζητήσουμε (ήρεμα, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον) και να ζήσουμε έντονες στιγμές που θα τις θυμόμαστε. Η καλύτερή μας βέβαια είναι όταν η διοργάνωση φτάνει στην πιο κρίσιμη φάση της, όταν κάθε σέντρα, κάθε γκολ, κάθε ανατροπή και κάθε σφύριγμα μετράνε διπλά και τριπλά. Κάθε φαν του ποδοσφαίρου ξέρει ότι είναι βραδιές που αξίζει να τις ζήσεις μαζί με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος, ιδανικά σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Γι’ αυτό και εδώ στο OnSports.gr διοργανώνουμε το Mundial Night Party μας, με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ, την Τρίτη 14 Ιουλίου για να απολαύσουμε τον ημιτελικό του Mundial σε έναν απόλυτα καλοκαιρινό χώρο: Τη βεράντα του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Mont Parnes. Για να μην κάνουμε spoiler, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, όπως αρμόζει στη διοργάνωση.

https://www.instagram.com/p/Dac4_PGgNqg/

Αν θέλεις να είσαι κι εσύ μαζί μας (και εδώ), σου δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Mundial Night Party μέσα από έναν άκρως ποδοσφαιρικό διαγωνισμό που θα «τρέξει» από τις 6 Ιουλίου στις 14:00 έως και τις 10 Ιουλίου στις 14:00. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να κάνεις like στο σχετικό Instagram post, να ακολουθήσεις τους λογαριασμούς του OnSports.gr και της ΖΕΝΙΘ και να κάνεις mention δύο φίλους σου στα σχόλια. Ναι, τόσο απλό είναι!

Μπες τώρα στο Instagram, δήλωσε συμμετοχή και ίσως είσαι ένας από τους 10 τυχερούς που θα παρακολουθήσουν τον μεγάλο ημιτελικό του Mundial με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ, μια εμπειρία που είμαστε σίγουροι πως θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Σε περιμένουμε!

Δείτε αναλυτικά εδώ τους όρους του διαγωνισμού.