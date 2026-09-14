Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι του Super Cup

Η νέα σεζόν στο ελληνικό χάντμπολ αρχίζει με έναν τίτλο να περιμένει τον πρώτο κάτοχό του. Ολυμπιακός κι ΑΕΚ συναντιούνται στο Καματερό για το Super Cup, σε ένα παιχνίδι που έχει διπλή σημασία: πέρα από το τρόπαιο, αποτελεί και την πρώτη πραγματική δοκιμασία για δύο ομάδες που παρουσιάζονται με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με πέρυσι.

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας κάνει την περασμένη σεζόν το τρεμπλ, κι η «Ένωση» προχώρησαν σε εκτεταμένες αλλαγές στα ρόστερ τους, με πολλά νέα πρόσωπα να καλούνται από νωρίς να βρουν ρόλους, ισορροπίες και χημεία. Το Super Cup, λοιπόν, έρχεται λίγο πριν την έναρξη της Handball Premier για να δώσει τις πρώτες απαντήσεις.

Η αναμέτρηση του 6ου Super Cup θα αποτελέσει τα αποκαλυπτήρια των δύο ομάδων, οι οποίες άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη μεταγραφική περίοδο. Το μοναδικό σταθερό σημείο βρίσκεται στους πάγκους, καθώς οι δύο διοικήσεις διατήρησαν την εμπιστοσύνη τους στον Ρικάρντο Τριλίνι και τον Αλέξη Αλβανό, αντίστοιχα.

To Ολυμπιακός – ΑΕΚ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (14/09) στις 19:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ολυμπιακός: 11 νέα πρόσωπα και ισχυρός ελληνικός κορμός

Ο τρεμπλούχος της περσινής σεζόν προχώρησε σε σημαντική ανανέωση του έμψυχου δυναμικού του. Από τους 20 παίκτες του ρόστερ, οι 11 είναι νέα πρόσωπα, με το 55% της ομάδας να έχει αλλάξει.

Η πιο ηχηρή μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα ήταν αυτή του διεθνούς πλέι μέικερ Δημήτρη Παναγιώτου, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε βασικό στέλεχος της ΑΕΚ. Σε επίπεδο βιογραφικού και ποιότητας, ωστόσο, ξεχωρίζουν ο Αιγύπτιος Χενταουί και ο Γερμανός Σμιντ.

Ο Παναγιώτου αναμένεται να προσθέσει ταχύτητα και εκτελεστική ικανότητα στη θέση του πλέι μέικερ. Τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός δεν είχε έναν παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς η θέση καλυπτόταν από αθλητές που μπορούσαν να αγωνιστούν σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας, επομένως, αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές, με τον Νίκολιτς να αποτελεί την εναλλακτική επιλογή μετά την καλή σεζόν του στη Βοϊβοντίνα.

Στο αριστερό ίντερ θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του Σάββα, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στο σκοράρισμα. Ο Κροάτης Κουντούζ αποτελεί μία από τις βασικές λύσεις, έχοντας κάνει σημαντική καριέρα στη Ντιναμό Βουκουρεστίου και αγωνιστεί ως βασικός σε Champions League και European League, με συνολικά 289 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη φυσική του θέση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και ο Αργεντινός Κανιέτε, ενώ υπάρχει και ο Αιγύπτιος Σαλάχ.

Στο δεξί ίντερ, δίπλα στον MVP του πρωταθλήματος Παπάζογλου, προστέθηκε ο Γερμανός Σμιντ, ο οποίος διαθέτει σπουδαίο βιογραφικό και παρουσία στη «Nationalmannschaft». Ο Πασσιάς παραμένει η λύση που μπορεί να δώσει βοήθειες σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας, διατηρώντας τον ρόλο του «πασπαρτού».

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στα πίβοτ, όπου η τριάδα αποτελείται από νέα πρόσωπα. Ο Παγιάτης, ο οποίος έχει πλέον ουσιαστικό ρόλο και στην Εθνική Ανδρών, ο Αιγύπτιος Ταρέκ και ο Αμερικανός Πρόκτορ καλύπτουν τη θέση, ενώ ο Μάνθος βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του και αναμένεται να επιστρέψει το 2027.

Στο τέρμα παρέμεινε ο Παπαντωνόπουλος, ενώ αποκτήθηκε ο Καλαμάτας για την τρίτη θέση. Ξεχωρίζει, φυσικά, η παρουσία του 38χρονου Αιγύπτιου Χενταουί, ο οποίος ήρθε για να προσθέσει ποιότητα και τεχνογνωσία χάρη στην τεράστια εμπειρία του. Έχει παραστάσεις από Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Champions League, ενώ μετρά 72 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου.

Στα εξτρέμ υπήρξε μεγαλύτερη σταθερότητα. Ο Παπαβασίλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον ΠΑΟΚ και θα ξανασμίξει με τον Τζίμπουλα στο αριστερό εξτρέμ, ενώ οι Βίντα και Σκαραμέλι θα συνεχίσουν στο δεξί.

Αλλαγή υπήρξε και στην άμυνα, όπου μετά από χρόνια έσπασε το επιτυχημένο κεντρικό δίδυμο Κανδύλα – Μιχαηλίδη, λόγω της αποχώρησης του δεύτερου για το Ισραήλ. Ο αρχηγός Κανδύλας θα έχει πλέον δίπλα του τους Παγιάτη, Παπάζογλου, Πασσιά και τον Αιγύπτιο Ταρέκ. Ο τελευταίος διαθέτει τα σωματικά προσόντα, όμως η σεζόν θα δείξει κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στον συγκεκριμένο ρόλο.

Παρά τις 11 μεταγραφές, ο Ολυμπιακός διατήρησε έναν σημαντικό ελληνικό κορμό. Συνολικά 10 Έλληνες βρίσκονται στο ρόστερ, δηλαδή οι μισοί παίκτες της ομάδας, με 7-8 εξ αυτών να έχουν κομβικό ρόλο στην Εθνική Ανδρών. Ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει ρόλο τόσο στη φιλοσοφία και την ομοιογένεια του Ολυμπιακού όσο και στην ίδια την Εθνική ομάδα.

ΑΕΚ: Αλλαγή κατά 72% και νέο αγωνιστικό προφίλ

Η ΑΕΚ προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερο ξεσκαρτάρισμα, καθώς από το περσινό ρόστερ διατηρήθηκαν μόλις πέντε παίκτες. Από τους 18 αθλητές της ομάδας, οι 13 είναι νέα πρόσωπα, με αποτέλεσμα το 72% του ρόστερ να έχει αλλάξει.

Η περσινή σεζόν, ειδικά στο δεύτερο μισό της, είχε μεταβατικό χαρακτήρα. Δημιουργήθηκε μία ομάδα που είχε ως στόχο να σταθεί αξιοπρεπώς και τελικά κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστική. Το φετινό πλάνο, όμως, είναι διαφορετικό, με την Ένωση να επενδύει περισσότερο στην ποιότητα και σε παίκτες που μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Το ελληνικό στοιχείο ενισχύθηκε ποσοτικά και ποιοτικά με τους Κοτανίδη, Παπαδιονυσίου, Μπατή και Χαριτωνίδη. Οι δύο πρώτοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, ενώ οι δύο νεότεροι ανήκουν στους ιδιαίτερα ταλαντούχους αθλητές του ελληνικού χάντμπολ.

Στο τέρμα, η ΑΕΚ έχει πλέον τους Κοτανίδη, Ματέους και Βάρπε. Ο Κοτανίδης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στην Ισπανία, έχοντας στο παρελθόν βασικό ρόλο στον Ολυμπιακό και κατακτήσει αρκετούς τίτλους. Ο Ματέους ήταν ένας από τους παίκτες που παρέμειναν από την περσινή ομάδα και επιβραβεύτηκε για την παρουσία του, ενώ ο Νορβηγός Βάρπε αγωνιζόταν πέρυσι στα Βριλήσσια και αποκτήθηκε ως τρίτος τερματοφύλακας.

Στο δεξί εξτρέμ, η «σημαία» παρέμεινε στον ιστό της, καθώς ο αρχηγός Αραμπατζής ανανέωσε για όγδοη χρονιά. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Τζανής Μπατής, ένα από τα next big things της θέσης. Μάλιστα, η ΑΕΚ διαθέτει σε αυτή τη θέση τον πρώτο και τον τρίτο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, βάσει της ψηφοφορίας προπονητών και αθλητών.

Στο αριστερό εξτρέμ παρέμεινε ο Τοριάνι, ο οποίος απέδειξε την ποιότητά του την περασμένη σεζόν και ήταν δεύτερος, με ελάχιστη διαφορά, στην αξιολόγηση της θέσης. Δίπλα του θα βρίσκεται ο νεαρός Χαριτωνίδης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του πλέι μέικερ, όπου αποκτήθηκαν ο διεθνής Ιάπωνας Χιρόκι Ματσουόκα και ο Κροάτης Σαφράνκο. Ο πρώτος έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό χάντμπολ, έχοντας αγωνιστεί σε Τσεχία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ ο Σαφράνκο έχει περάσει από Βόρεια Μακεδονία και Αυστρία. Παρών παραμένει και ο Βραζιλιάνος Μπάρος.

Στο αριστερό ίντερ βρίσκονται ο Κροάτης Κόβατσετς και ο 22χρονος Ισπανός Οκάνια. Ο Κόβατσετς, ύψους 1,96 μ., είναι ψηλός σουτέρ και είχε πολύ καλά νούμερα στο αυστριακό πρωτάθλημα, με 270 γκολ σε 60 αγώνες. Ο Οκάνια έχει πάρει βάσεις από μία σπουδαία σχολή του αθλήματος, χωρίς όμως να διαθέτει ακόμη ιδιαίτερες παραστάσεις.

Στο δεξί ίντερ, ο Κουκουλάς θα αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές μετά την εξαιρετική περσινή του σεζόν. Ο Βραζιλιάνος Λινάρες έρχεται να του δώσει σημαντικές βοήθειες, έχοντας πολυετή παρουσία στην Ευρώπη, με θητεία σε Σλοβακία, Ισπανία, Γερμανία και Βοσνία. Στο βιογραφικό του υπάρχουν τίτλοι, 181 γκολ σε 54 αγώνες, αλλά και σημαντικές παραστάσεις με την Τατράν Πρεσόφ στο European League και στη Liga ASOBAL.

Στα πίβοτ επέστρεψε ο πολύπειρος Τάσος Παπαδιονυσίου, ενώ αποκτήθηκαν ακόμη τρεις παίκτες. Ο Ανγκολέζος Σικολά έχει διεθνή εμπειρία με την Εθνική ομάδα της χώρας του και τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία με την Ποβόα είχε 51 γκολ σε 40 αγώνες. Ο διεθνής Αλγερινός Ζεναντί έχει τριετή παρουσία στο δυνατό ουγγρικό πρωτάθλημα, ενώ ο Λιβανέζος Κομπείσι αγωνιζόταν πέρυσι στα Βριλήσσια.

Για την ΑΕΚ, τα δύο μεγάλα στοιχήματα είναι η ομοιογένεια και η άμυνα. Με 13 νέες μεταγραφές, η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο και υπομονή μέχρι να αποκτήσει την απαραίτητη χημεία, ενώ στο αμυντικό κομμάτι θα πρέπει να βρεθεί το σταθερό σχήμα που θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο Παπαδιονυσίου, έχοντας την εμπειρία και τη γνώση της θέσης, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σταθερές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η αμυντική λειτουργία.

Και κάπως έτσι, πριν ακόμη αρχίσει η Handball Premier, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν ήδη το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Με πολλά νέα πρόσωπα, διαφορετικές ισορροπίες και έναν τίτλο να κρίνεται από νωρίς, το Super Cup θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό τεστ για δύο ομάδες που θέλουν να μπουν στη νέα σεζόν με το δεξί.