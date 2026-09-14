Ο Ζβέρεφ κατέκτησε το US Open: Περίμενε 30 χρόνια, κατέκτησε δύο Grand Slam σε 3 μήνες!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πρόσθεσε και τη Νέα Υόρκη στη φετινή συλλογή του, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή σεζόν στα Grand Slam.

Ο Γερμανός επικράτησε 3-1 του Μπεν Σέλτον στον τελικό του US Open, όπου επικράτησε με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του έναν major τίτλο. Μάλιστα, η φετινή παρουσία του στις τέσσερις κορυφαίες διοργανώσεις ήταν σταθερά πρωταγωνιστική. Ο Ζβέρεφ πανηγύρισε δύο Grand Slam τίτλους, έφτασε μέχρι τον τελικό του Wimbledon και συμμετείχε στα ημιτελικά του Australian Open, επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 αποτελεί τη χρονιά που έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

«Περίμενα 30 χρόνια για ένα Grand Slam και κέρδισα δύο μέσα σε τρεις μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζβέρεφ μετά την κατάκτηση του US Open, αποτυπώνοντας με τον δικό του τρόπο το μέγεθος της αλλαγής που έχει σημειωθεί μέσα σε λίγους μήνες.

Από την άλλη, ο Μπεν Σέλτον προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ενέργεια που του έδωσε το κοινό της Νέας Υόρκης, αλλά ο Ζβέρεφ ήταν εκείνος που είχε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία. Ο Γερμανός χρειάστηκε 3 ώρες και 36 λεπτά για να φτάσει στη νίκη, έχοντας μάλιστα πολύ υψηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς, καθώς κέρδισε το 85% των πόντων του (68/80).

Ο Ζβέρεφ μπήκε από νωρίς στη θέση του οδηγού, καθώς έκανε το πρώτο break στο ξεκίνημα του αγώνα και πήρε προβάδισμα 2-0, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά το σερβίς του, χωρίς να επιτρέψει στον Αμερικανό να επιστρέψει άμεσα στο σετ. Με νέο break προς το τέλος, έφτασε στο 6-3 κι έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Το δεύτερο σετ ήταν πολύ πιο κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν τα σερβίς τους και να οδηγούν την κατάσταση στο tie-break. Εκεί, όμως, ο Ζβέρεφ ήταν απόλυτος. Πήρε από νωρίς τον έλεγχο, δημιούργησε σημαντική διαφορά κι έφτασε στο 7-2, αποκτώντας προβάδισμα δύο σετ. Ο Σέλτον δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο τρίτο σετ βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, πίεσε περισσότερο τον αντίπαλό του κι εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική ευκαιρία για break που παρουσιάστηκε στο σετ. Το 7-5 του έδωσε ξανά ζωή στον τελικό καθώς μείωσε το σκορ σε 2-1.

Ο Ζβέρεφ, ωστόσο, δεν άφησε την ευκαιρία να του ξεφύγει. Στο τέταρτο σετ μπήκε ξανά δυνατά, πήρε νωρίς το break και προηγήθηκε 2-0. Ο Σέλτον προσπάθησε να αντιδράσει κι έφτασε να πιέζει στο επόμενο game, όμως ο Γερμανός άντεξε και διατήρησε το προβάδισμά του. Με το σκορ στο 4-2, ο Ζβέρεφ βρήκε ξανά τον τρόπο να χτυπήσει το σερβίς του Σέλτον, έκανε το break για το 5-2 κι ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για το κλείσιμο του αγώνα. Λίγο αργότερα, σέρβιρε για τον τίτλο και δεν άφησε περιθώρια στον Αμερικανό, ολοκληρώνοντας το σετ με 6-2.