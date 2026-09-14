Παρελθόν από τον Πανιώνιο ο Φελίσιο

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Felipe Felicio.

Τον ευχαριστούμε για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία στον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας».