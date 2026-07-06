Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή του, καθώς η φάση των «16» άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα προημιτελικά.

Οι πρώτες τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στην οκτάδα είναι το Μαρόκο, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αγγλία, συνθέτοντας δύο άκρως ενδιαφέροντα ζευγάρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 Μαρόκο - Γαλλία (97) ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 Πορτογαλία ή Ισπανία - ΗΠΑ ή Βέλγιο (98) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 Νορβηγία - Αγγλία (99) ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ1 12/07 04:00 Αργεντινή ή Αίγυπτος - Ελβετία ή Κολομβία (100) ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 (101) ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 (102) ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ