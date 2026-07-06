Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών
Το «μονοπάτι» προς τον τελικό.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή του, καθώς η φάση των «16» άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα προημιτελικά.
Οι πρώτες τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στην οκτάδα είναι το Μαρόκο, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αγγλία, συνθέτοντας δύο άκρως ενδιαφέροντα ζευγάρια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
09/07
23:00
Μαρόκο - Γαλλία (97)
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
10/07
22:00
Πορτογαλία ή Ισπανία - ΗΠΑ ή Βέλγιο (98)
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
12/07
00:00
Νορβηγία - Αγγλία (99)
ΜΑΪΑΜΙ
|ΕΡΤ1
12/07
04:00
Αργεντινή ή Αίγυπτος - Ελβετία ή Κολομβία (100)
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/07
22:00
W97-W98 (101)
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/07
22:00
W99-W100 (102)
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
00:00
RU101-RU102
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
22:00
W101-W102
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1