Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών

Το «μονοπάτι» προς τον τελικό.

Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή του, καθώς η φάση των «16» άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα προημιτελικά.

Οι πρώτες τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στην οκτάδα είναι το Μαρόκο, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αγγλία, συνθέτοντας δύο άκρως ενδιαφέροντα ζευγάρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

09/07

23:00

Μαρόκο - Γαλλία (97)

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

10/07

22:00

Πορτογαλία ή Ισπανία - ΗΠΑ ή Βέλγιο (98)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12/07

00:00

Νορβηγία - Αγγλία (99)

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ1

12/07

04:00

Αργεντινή ή Αίγυπτος - Ελβετία ή Κολομβία (100)

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/07

22:00

W97-W98 (101)

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/07

22:00

W99-W100 (102)

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

00:00

RU101-RU102

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

22:00

W101-W102

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

COMMENTS
LATEST NEWS
14:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσάλοφ - Το διάστημα που θα παραμείνει εκτός

14:11 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ LIVE: Μπάντιο και Μπατίστ προ των πυλών, η «σφραγίδα» Νίστρουπ και το εθνικό «ναυάγιο»

14:03 MUNDIAL

Διαγωνισμός: Κέρδισε 1 διπλή πρόσκληση για το Mundial Night Party με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ

13:39 MUNDOBASKET

Εμφάνιση Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

13:27 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή του Ριέρα στον Asteras AKTOR

13:24 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επιθετική ανακοίνωση της UEFA στη FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν!

13:10 EUROLEAGUE

Εuroleague: Επίσημο! Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

13:03 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο! Φίλαθλοι έκρυβαν αλκοόλ σε κουτάκια αναψυκτικών

12:56 ΣΠΟΡ

Ανανέωσε με Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης

12:46 MUNDIAL

Η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας: Χάαλαντ, Εμπαπέ, Μέσι έχουν από 7 γκολ στο Μουντιάλ 2026

12:26 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών

12:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο καταθέτει έφεση για Μπαλογκάν - «Τρέχει» η FIFA λίγες ώρες πριν τη σέντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας