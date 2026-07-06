Γιατί οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ κάνουν ice baths

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το χρειάζεσαι και εσύ.

Γιατί οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ κάνουν ice baths
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Έχεις δει τη σκηνή δεκάδες φορές. Το παιχνίδι τελειώνει, ο ποδοσφαιριστής βγαίνει από το γήπεδο και λίγη ώρα αργότερα βρίσκεται βυθισμένος μέχρι τη μέση σε μια μπανιέρα γεμάτη πάγο. Η πρώτη σκέψη είναι σχεδόν πάντα η ίδια: «Πώς αντέχει;».

Η δεύτερη είναι ακόμη πιο κλασική: «Μήπως να το δοκιμάσω κι εγώ μετά το γυμναστήριο;». Χμμ, θα σου προτείναμε να πας στη θάλασσα και να απολαύσεις τη δροσιά του θαλασσινού νερού, παρά να μπεις στην κρυο-σάουνα. Και σίγουρα μην κάνεις, ό,τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο (είναι βέβαιο ότι δεν θα το αντέξεις).

Η αλήθεια είναι ότι τα ice baths δεν αποτελούν κάποια νέα μόδα του TikTok, αλλά χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στον επαγγελματικό αθλητισμό ως εργαλείο αποκατάστασης. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας βοηθά στον περιορισμό της φλεγμονής, μειώνει το αίσθημα μυϊκού πόνου και επιτρέπει στους αθλητές να επανέλθουν γρηγορότερα, ειδικά όταν καλούνται να αγωνιστούν ξανά μέσα σε τρεις ή τέσσερις ημέρες, όπως συμβαίνει σε ένα Μουντιάλ.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά με τον μέσο άνθρωπο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ή ο Έρλινγκ Χάαλαντ καλύπτουν πάνω από 10 χιλιόμετρα σε αγωνιστική ένταση, πραγματοποιούν δεκάδες εκρήξεις ταχύτητας και δέχονται συνεχείς συγκρούσεις. Άσε που τρώνε και πολλές ανάποδες, όπως συνέβη στον Εμπαπέ στο πρόσφατο παιχνίδι με την Παραγουάη.

Εσύ, όσο καλό κι αν ήταν το leg day, πιθανότατα δεν χρειάζεσαι να μετατρέψεις την μπανιέρα σου σε... Ανταρκτική.

Μάλιστα, αρκετές σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής χρήση ice baths μετά από προπόνηση δύναμης μπορεί να περιορίσει μέρος της μυϊκής προσαρμογής. Με απλά λόγια; Αν ο στόχος σου είναι να χτίσεις περισσότερη μυϊκή μάζα, τα παγάκια ίσως δεν είναι πάντα ο καλύτερος φίλος σου.

Για τους επαγγελματίες, όμως, η προτεραιότητα δεν είναι να γίνουν δυνατότεροι μέσα σε έναν μήνα, αλλά να είναι έτοιμοι να παίξουν ξανά σε 72 ώρες.

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Οπότε την επόμενη φορά που θα δεις έναν ποδοσφαιριστή να κάθεται μέσα σε μια μπανιέρα με πάγο χωρίς να αλλάζει έκφραση, μην τον ζηλέψεις. Πιθανότατα εκείνη τη στιγμή υποφέρει περισσότερο από όσο έδειχνες εσύ όταν πάτησες κατά λάθος ξυπόλυτος ένα Lego.

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