Το ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών στα καταστήματα Allwyn

Το ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Το ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου Πορτογαλία-Ισπανία ξεχωρίζει στη φάση των «16» του Παγκοσμίου. Σήμερα, στις 22:00, στο Ντάλας, διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι.

Ακολουθεί στις 03:00 το πρωί της Τρίτης, στο Σιάτλ, ο αγώνας ανάμεσα στις HΠΑ και το Βέλγιο.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στους αγώνες του Παγκοσμίου.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλα τα παιχνίδια σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Eνισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*,«Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*,«Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος».

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Πορτογαλία-Ισπανία (Δευτέρα, 22:00)

Nα σκοράρει: Λαμίν Γιαμάλ Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

ΗΠΑ-Βέλγιο (Τρίτη, 03:00)

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0 Να σκοράρει: K. Πούλισιτς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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