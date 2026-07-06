Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο καταθέτει έφεση για Μπαλογκάν - «Τρέχει» η FIFA λίγες ώρες πριν τη σέντρα

Το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της FIFA, η οποία ανέστειλε την ποινή μίας αγωνιστικής στον Φολαρίν Μπαλογκάν, έχει πλέον δοθεί στη βελγική πλευρά, λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη νοκ άουτ αναμέτρηση με τις ΗΠΑ για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Παρότι ο επιθετικός των ΗΠΑ είχε αποβληθεί στο ματς απέναντι στη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος για τον αγώνα με το Βέλγιο, μετά την απόφαση αναστολής της ποινής του.

Η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε την έντονη έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να «παγώσει» την τιμωρία για περίοδο ενός έτους, επικαλούμενη το Άρθρο 27 του πειθαρχικού κανονισμού της διοργάνωσης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή βρίσκεται σε «άμεση αντίθεση» με τους κανονισμούς και πως εξετάζει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Athletic, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου, έχει ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή στη FIFA ζητώντας έφεση, με το αίτημα να γίνεται δεκτό. Τόσο η ομοσπονδία των ΗΠΑ όσο κι η βελγική πλευρά κλήθηκαν να καταθέσουν υπομνήματα έως τις 5 το πρωί (PST) της Δευτέρας, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Βέλγιο, το οποίο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απόφαση επανεξέτασης, καθώς αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Για την εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί μέλος της επιτροπής εφέσεων της FIFA, το οποίο δεν προέρχεται από ομοσπονδία της UEFA ή της CONCACAF, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το πρωί της Δευτέρας, με την έκδοση απόφασης να παραμένει πιθανή πριν από τον αγώνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση από πλευράς FIFA ότι αυτό θα συμβεί. Την ίδια στιγμή, θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστο να αλλάξει εκ νέου στάση η FIFA, καθώς ο Μπαλογκάν είχε αρχικά τιμωρηθεί με ποινή μίας αγωνιστικής πριν αυτή ανασταλεί αιφνιδιαστικά.

Παραμένει ασαφές αν η διαδικασία της έφεσης είναι καθαρά τυπική ή αν μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε αλλαγή δεδομένων ενόψει ενός τόσο σημαντικού νοκ άουτ αγώνα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, το Βέλγιο έχει ζητήσει επίσης το πλήρες σκεπτικό της απόφασης για την άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, καθώς και την έκθεση της διαιτητικής επιτροπής της FIFA. Ωστόσο, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση του σκεπτικού της.

Η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την υπόθεση, ενώ το παιχνίδι των «16» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Βέλγιο είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Δευτέρας στο Lumen Field του Σιάτλ, με τον Μπαλογκάν να παραμένει, μέχρι στιγμής, κανονικά διαθέσιμος.