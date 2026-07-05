Μουντιάλ 2026: Τιμωρία με αναστολή στον Μπαλογκάν - Παίζει κόντρα στο Βέλγιο

Ευχάριστα είναι τα νέα για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με το Βέλγιο, καθώς ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο 25χρονος επιθετικός, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες των Αμερικανών στο φετινό τουρνουά, είχε αποβληθεί στην αναμέτρηση με τη Βοσνία και όλα έδειχναν πως θα απουσίαζε από το επόμενο παιχνίδι.

Τελικά, όμως, η πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει την ποινή με αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μπαλογκάν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Ρούντι Γκαρσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ δεν είχε τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της κόκκινης κάρτας, ωστόσο η τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής έφερε την ανατροπή, επιτρέποντας στον φορ των Αμερικανών να ενισχύσει την ομάδα του σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της διοργάνωσης.