Μυθικός Τζόκοβιτς: Πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon κι έγραψε ιστορία!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέχισε να γράφει ιστορία στα κορτ του Wimbledon, καθώς μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση διάρκειας 3 ωρών και 25 λεπτών επικράτησε του Ρομάν Σαφιούλιν με 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3, εξασφαλίζοντας για ένατη διαδοχική χρονιά την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η νίκη αυτή είχε ξεχωριστή σημασία για τον Σέρβο θρύλο, καθώς έφτασε τις 106 επιτυχίες στο Wimbledon, αφήνοντας πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ, που είχε σταματήσει στις 105. Πλέον, ο Τζόκοβιτς βρίσκεται μόνος στην κορυφή της λίστας των ανδρών, έχοντας μπροστά του μόνο τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ στο βρετανικό Grand Slam με 120 νίκες.

Ο «Νόλε» έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση και όλα έδειχναν πως θα έφτανε σε μια άνετη επικράτηση με 3-0 σετ. Ωστόσο, ο Σαφιούλιν αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση του αντιπάλου του και κατέκτησε το τρίτο σετ, βάζοντας προσωρινά πίεση στον κορυφαίο Σέρβο.

Η απάντηση, πάντως, ήταν άμεση. Ο Τζόκοβιτς πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στις αρχές του τέταρτου σετ, αμέσως μετά από χαμένη ευκαιρία του Ρώσου για να «σπάσει» το σερβίς του, ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο και δεν άφησε περιθώρια για νέα ανατροπή, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Αυτή θα είναι η 17η παρουσία του στα προημιτελικά του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ και τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για ακόμη έναν τίτλο στο ιστορικό λονδρέζικο τουρνουά.