Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027 και υποδέχεται την Πορτογαλία στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία, επιλέγοντας να παρατάξει την ίδια 12άδα και για το τελευταίο παιχνίδι της φάσης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζήπογλου και Ε. Μήτρου-Λονγκ.