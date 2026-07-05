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Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»

Οι 12 που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Πορτογαλία.

Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»
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Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027 και υποδέχεται την Πορτογαλία στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία, επιλέγοντας να παρατάξει την ίδια 12άδα και για το τελευταίο παιχνίδι της φάσης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζήπογλου και Ε. Μήτρου-Λονγκ.

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