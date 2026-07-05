Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγες ώρες πριν από το ταξίδι, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την 29μελή αποστολή που θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, με ορισμένες απουσίες αλλά και αρκετά πρόσωπα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκτός αποστολής έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς ο Μεξικανός μέσος εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ενσωματωθεί στους «κιτρινόμαυρους» μετά την ολοκλήρωση των διεθνών του αγώνων.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς επέλεξε να δώσει την ευκαιρία και σε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία και θα αξιολογηθούν από το τεχνικό επιτελείο.

Η αποστολή της ΑΕΚ

Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος, Ψυρρόπουλος, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι και Καραργύρης.