· ΑΕΚ

Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία

Έγινε γνωστή η αποστολή της ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγες ώρες πριν από το ταξίδι, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την 29μελή αποστολή που θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, με ορισμένες απουσίες αλλά και αρκετά πρόσωπα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκτός αποστολής έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς ο Μεξικανός μέσος εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ενσωματωθεί στους «κιτρινόμαυρους» μετά την ολοκλήρωση των διεθνών του αγώνων.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς επέλεξε να δώσει την ευκαιρία και σε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία και θα αξιολογηθούν από το τεχνικό επιτελείο.

Η αποστολή της ΑΕΚ

Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος, Ψυρρόπουλος, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι και Καραργύρης.

https://www.instagram.com/p/DaapGl2MFiy/
COMMENTS
LATEST NEWS
18:46 MUNDOBASKET

Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»

18:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας – Τι θα συμβεί με το μέλλον του

18:43 SUPER LEAGUE

Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία

18:41 AUTO MOTO

Formula 1: Θρίαμβος για τον Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν, δεν τερμάτισε ο Φερστάπεν

18:31 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της EuroLeague για την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων»

18:24 EUROLEAGUE

Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ οι Ράντολφ και Κουκ

18:01 MUNDIAL

Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Πιστεύω πως μπορεί να αγωνιστεί μαζί με τον Βινίσιους»

17:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αυτά είναι τα έξι φιλικά στην Ολλανδία

17:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Αλ Σαντ για δύο χρόνια ο Λουτσέσκου (pics)

17:21 SUPER LEAGUE

Χατσίδης: «Είναι μια νέα αρχή και θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο»

17:15 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Τρίτη ο Μπάντιο, Τετάρτη ο επόμενος»

16:56 MUNDOBASKET

MundoBasket 2027: Sold-out η Sunel Arena για το Ελλάδα - Πορτογαλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας