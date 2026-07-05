Με ασταμάτητο Μίχαλιουκ η Ουκρανία ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Δανίας

Με τον Σβιατοσλάβ Μίχαλιουκ σε εξαιρετική ημέρα, η Ουκρανία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Δανίας με 99-69, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση τις τέσσερις νίκες στην προκριματική φάση.

Αν και οι Δανοί ξεκίνησαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα (25-22), η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Η Ουκρανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας 31 πόντους, και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και στις δύο πλευρές του παρκέ μέχρι το φινάλε.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μίχαλιουκ, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Από την πλευρά της Δανίας, ο Έρικσεν ήταν αυτός που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-22, 37-53, 56-77, 69-99