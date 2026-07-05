· Δανία · Ουκρανία

Με ασταμάτητο Μίχαλιουκ η Ουκρανία ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Δανίας

Έχοντας σε τρομερή ημέρα τον Σβίτοσλαβ Μίχαλιουκ, η Ουκρανία επικράτησε με 69-99 της Δανίας εκτός έδρας, κάνοντας την 4η νίκη της στον όμιλο.

Με ασταμάτητο Μίχαλιουκ η Ουκρανία ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Δανίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Σβιατοσλάβ Μίχαλιουκ σε εξαιρετική ημέρα, η Ουκρανία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Δανίας με 99-69, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση τις τέσσερις νίκες στην προκριματική φάση.

Αν και οι Δανοί ξεκίνησαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα (25-22), η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Η Ουκρανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας 31 πόντους, και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και στις δύο πλευρές του παρκέ μέχρι το φινάλε.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μίχαλιουκ, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Από την πλευρά της Δανίας, ο Έρικσεν ήταν αυτός που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-22, 37-53, 56-77, 69-99

COMMENTS
LATEST NEWS
20:37 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Στο κόλπο για την απόκτηση του Παγιόλα

20:33 MUNDOBASKET

Ξέσπασμα Σπανούλη σε τάιμ άουτ: «Σαν χ@σμένοι παίζουμε» (vid)

20:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τιμωρία με αναστολή στον Μπαλογκάν - Παίζει κόντρα στο Βέλγιο

20:04 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Παύλο Μαυρουδή

19:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει Γκριμάλντο και Κανγκ Ιν Λι η Ατλέτικο Μαδρίτης

19:36 EUROLEAGUE

Το «αντίο» του Μοντέρο στη Βαλένθια: «Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη»

19:22 ΣΠΟΡ

Μυθικός Τζόκοβιτς: Πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon κι έγραψε ιστορία!

19:15 MUNDOBASKET

LIVE: Ελλάδα - Πορτογαλία

19:10 MUNDOBASKET

Με ασταμάτητο Μίχαλιουκ η Ουκρανία ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Δανίας

18:46 MUNDOBASKET

Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»

18:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας – Τι θα συμβεί με το μέλλον του

18:43 SUPER LEAGUE

Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας