Formula 1: Θρίαμβος για τον Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν, δεν τερμάτισε ο Φερστάπεν

Μετά από δύο χρόνια μακριά από το κορυφαίο σκαλί του βάθρου, ο Σαρλ Λεκλέρ κυριάρχησε απόλυτα στο Grand Prix του Σίλβερστοουν, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική στρατηγική της Ferrari για να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη.

Formula 1: Θρίαμβος για τον Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν, δεν τερμάτισε ο Φερστάπεν
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Επέστρεψε στις νίκες ο Λεκλέρ! Μια σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μονεγάσκος πιλότος της Scuderia στη Βρετανία, καταφέρνοντας να κρατήσει πίσω του τόσο τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ όσο και τον διόσκουρό του Λιούις Χάμιλτον.

Ο Ράσελ πήρε το ρίσκο να παραμείνει στην πίστα κατά τη διάρκεια του Safety Car χωρίς να μπει για αλλαγή ελαστικών, μια απόφαση που του απέδωσε τελικά τη δεύτερη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Χάμιλτον, ο οποίος, παρά την ποινή των πέντε δευτερολέπτων που δέχθηκε, πίεσε μέχρι τέλους για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση ακολούθησε ο Λάντο Νόρις, ενώ την πεντάδα έκλεισε η μεγάλη έκπληξη του τριημέρου, ο Ισάκ Χάντζαρ. Πίσω του τερμάτισαν οι δύο Racing Bulls, με τον Λίαμ Λόσον στην έκτη θέση και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ στην έβδομη.

Ο τίτλος του άτυχου της ημέρας ανήκει στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός οδηγός βρισκόταν σταθερά σε τροχιά δεύτερης θέσης, όμως ένα σοβαρό μηχανικό πρόβλημα λίγο πριν το φινάλε τον περιόρισε στην ένατη θέση, ακριβώς μπροστά από τον Φράνκο Κολαπίντο που συμπλήρωσε τη δεκάδα.

Τέλος, από το Grand Prix αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν πρόωρα οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άλεξ Άλμπον, καθώς και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στους τελευταίους γύρους του αγώνα.

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