Εξαιρετική εμφάνιση Πετρούνια – Στον τελικό ο... βασιλιάς των κρίκων!

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα. Ο κορυφαίος γυμναστής και «βασιλιάς» των κρίκων, συμμετείχε στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού ενόργανης γυμναστικής. Εκτελώντας εξαιρετικά το πρόγραμμά του.

Βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς. Επίδοση που ουσιαστικά τον έστειλε στον τελικό. Ο Πετρούνιας μετά τον δεύτερο προκριματικό, ήταν δεύτερος πίσω από τον Ίλια Ζάικα από τη Ρωσία. Ο οποίος έκανε πρόγραμμα των 14.446 βαθμών.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 19:00 της Παρασκευής (21/8) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε το πρόγραμμα του Λευτέρη Πετρούνια: