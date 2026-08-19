Παναθηναϊκός: Πρόταση 8,5 εκατ. ευρώ για Στάγκε, αποκαλύπτουν οι Δανοί

Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο πως θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφική περίοδο με μία σπουδαία κίνηση: Στη μεσαία γραμμή. Έναν χαφ που θα κάνει τη διαφορά. Το όνομα του Γενς Στάγκε έχει ακουστεί εδώ και καιρό, όντας μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.

Ο καλύτερος παίκτης της Βέρντερ Βρέμης είναι στο στόχαστρο του «τριφυλλιού», με τους Δανούς να αποκαλύπτουν πρόταση των «πράσινων». Και μάλιστα με μεγάλο ποσό.

Σύμφωνα με το «bold.dk» και τον δημοσιογράφο Ντάνιελ Νόισεν Φάλαχ, ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέρντερ για 8.500.000 ευρώ. Με τους Γερμανούς να απαντούν αρνητικά. Όπως τονίζεται αν το «τριφύλλι» θέλει τον παίκτη, θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλο το ποσό.

Ο Στάγκε είναι εξαιρετική περίπτωση κεντρικού χαφ, με ικανότητα και ανασταλτική και δημιουργική. Την περασμένη σεζόν σε 29 ματς είχε 10 γκολ και 2 ασίστ.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Νίστρουπ κυνηγά τον Στάγκε: Η Βέρντερ αρνήθηκε μεγάλη πρόταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bold, η ομάδα της Βρέμης αρνήθηκε προσφορά 8,5 εκατ. ευρώ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ήδη πάρει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και αν τα καταφέρει κι άλλος Δανός θα βρει το δρόμο του για την Αθήνα.

Ο Γενς Στάγκε είναι στα… ραντάρ του μεγάλου ελληνικού συλλόγου. Η Βέρντερ αρνήθηκε την πρόταση των 8,5 εκατ. ευρώ, θεωρώντας πως ο Δανός μέσος αξίζει περισσότερα. Έτσι ο Νίστρουπ και η ομάδα του θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο ποσό για να τον πάρουν στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο 29χρονος Δανός σύμφωνα με τη Bold, ενδιαφέρεται για μια νέα περιπέτεια μετά από τέσσερα χρόνια στη Βέρντερ Βρέμης».