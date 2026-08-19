Η Novibet συνεχίζει να στηρίζει την ΠΑΕ Παναιτωλικός έως το 2028

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταθερή επιλογή της Novibet να επενδύει σε σχέσεις με προοπτική, επιλέγοντας συλλόγους που ξεχωρίζουν για την ιστορία τους, την αυθεντική τους ταυτότητα και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν στις κοινότητες που εκπροσωπούν.

Με σχεδόν έναν αιώνα παρουσίας, ο Παναιτωλικός αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Η ιδιαίτερη ταυτότητά του αποτυπώνεται και στον Τίτορμο, το εμβληματικό σύμβολο του συλλόγου, που εκφράζει τη δύναμη, την επιμονή και το αγωνιστικό πνεύμα τα οποία συνοδεύουν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Για τη Novibet, κάθε αθλητική συνεργασία αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Μέσα από τη διαχρονική παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους συλλόγους, τους φιλάθλους και τις περιοχές που εκπροσωπούν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητισμού και ενισχύοντας πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχετικά με τη Novibet

Η Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής (Ελλάδα, Κύπρο, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή και Ιρλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό, καθώς και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® για το 2025 σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, η Novibet υλοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, προωθώντας την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δράσεις για την προστασία των αδέσποτων ζώων.