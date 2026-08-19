Συναγερμός στην Αγγλία - Βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Τσάρλτον

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της Championship και το νικηφόρο ντεμπούτο της Τσάρλτον στο «Valley Stadium», με 2-1 απέναντι στη Ντέρμπι Κάουντι, το γήπεδο της ομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τραγικού περιστατικού.

Το πρωί της Τρίτης (18/08), ένα ασθενοφόρο έφτασε στο γήπεδο της Τσάρλτον, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση ενός άνδρα, ο οποίος φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος δράστης. Η αστυνομία εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι πως είχε χάσει τη ζωή του από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/08).

Προς το παρόν, πάντως, οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ έχει υπάρξει επικοινωνία με τους συγγενείς του, οι οποίοι λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη από ειδικούς.

Η Τσάρλτον εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, προκειμένου οι έρευνες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Η ανακοίνωση της Τσάρλτον

«Άπαντες στην Τσάρλτον θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του αποθανόντος, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

Ο σύλλογος συνεχίζει να βοηθά τις αρχές στην έρευνα και ζητά να υπάρξει σεβασμός στην ιδιωτικότητα όσων έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν».

Η Τσάρλτον επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράπτωμα εργαζομένων της και τους συνεχάρη για τον επαγγελματισμό τους και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν μια τόσο δύσκολη κατάσταση.