Συναγερμός στην Αγγλία - Βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Τσάρλτον
Συναγερμός στο «Valley Stadium», λίγες ημέρες μετά την έναρξη της Championship.
Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της Championship και το νικηφόρο ντεμπούτο της Τσάρλτον στο «Valley Stadium», με 2-1 απέναντι στη Ντέρμπι Κάουντι, το γήπεδο της ομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τραγικού περιστατικού.
Το πρωί της Τρίτης (18/08), ένα ασθενοφόρο έφτασε στο γήπεδο της Τσάρλτον, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση ενός άνδρα, ο οποίος φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Ο 33χρονος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος δράστης. Η αστυνομία εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι πως είχε χάσει τη ζωή του από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/08).
Προς το παρόν, πάντως, οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ έχει υπάρξει επικοινωνία με τους συγγενείς του, οι οποίοι λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη από ειδικούς.
Η Τσάρλτον εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, προκειμένου οι έρευνες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.
Η ανακοίνωση της Τσάρλτον
«Άπαντες στην Τσάρλτον θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του αποθανόντος, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.
Ο σύλλογος συνεχίζει να βοηθά τις αρχές στην έρευνα και ζητά να υπάρξει σεβασμός στην ιδιωτικότητα όσων έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν».
Η Τσάρλτον επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράπτωμα εργαζομένων της και τους συνεχάρη για τον επαγγελματισμό τους και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν μια τόσο δύσκολη κατάσταση.