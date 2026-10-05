Γκαγκάτσης: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε - Βοήθησε η ελληνική ψυχή»

Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει ακόμα έναν πολύτιμο βαθμό στον Β΄όμιλο της League A του Nations League, αυτή τη φορά απέναντι στη Γερμανία (0-0) και κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο «στόχος επετεύχθη» και η Εθνική από εδώ και στο εξής θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό προκειμένου να καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν συνδυασμός της ελληνικής ψυχής, του προπονητή και των ποδοσφαιριστών. Οι διεθνείς έπαιξαν πολύ καλά σε αυτή τη δύσκολη σειρά αγώνων. Κάναμε δύο εκτός έδρας νίκες και δύο ισοπαλίες στην Τούμπα. Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε την Εθνική και δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα απέναντι σε ομάδες παγκόσμιας κλάσης. Ήμασταν στενοχωρημένοι για την ισοπαλία με την Ολλανδία, γιατί δεχτήκαμε την ισοφάριση στο φινάλε. Στόχος επετεύχθη, η τρίτη θέση.

Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που ήμασταν και τώρα για να διεκδικήσουμε την πρόκριση τον Νοέμβριο στα προημιτελικά. Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο και να μη χάσει από οποιονδήποτε αντίπαλο.

Παρά τις απουσίες, η Εθνική στάθηκε πολύ καλά και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς και είμαστε στο +3 από τους Γερμανούς. Είμαι βέβαιος ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε αυτοί που πρέπει για να πάρουμε το εισιτήριο στα προημιτελικά».

Η ομιλία Γκαγκάτση στα αποδυτήρια

Μάλιστα, λίγο αργότερα ο πρόεδρος της ΕΠΟ πήγε στα αποδυτήρια προκειμένου να συγχαρεί τους παίκτες για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους σε αυτή τη διακοπή.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Συγχαρητήρια σε όλους, αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσει αυτή η τετράδα αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε δεν τους ξεπεράσατε, γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή.

Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε τέσσερις βαθμούς. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89′ και φύγατε στενοχωρημένοι. Για αυτό δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το γκρουπ. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητάς για τα προκριματικά του Euro 2028.

Όχι πως εάν ήμασταν στο δεύτερο δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία. Γιατί δείξατε πραγματικά ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα.

Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτού σας αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά.

Εδώ είμαστε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League Α και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα μπόνους και για όλα. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια, να τελειώσουμε πρώτα.

Συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά”.