Η Μόντσα επικράτησε με 3-0 της Φιορεντίνα στο «U-Power Stadium», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος βρήκε δίχτυα δις και έφτασε τα 11 γκολ στη φετινή Serie A.

Οι γηπεδούχοι πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο, με το οποίο ανέβηκαν στη 14η θέση της βαθμολογίας και βγήκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντίθετα, οι «Βιόλα» υποχώρησαν στην 16η θέση, παραμένοντας μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, έπειτα από 12 αγωνιστικές.

Ο Βαρέλα άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 51'. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Τζέι Ρόμπινσον με ωραίο σουτ οκτώ λεπτά αργότερα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Κόμο-Κάλιαρι 2-0

Λάτσιο-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Ρόμα 1-5

Νάπολι-Τορίνο 1-0

Γιουβέντους-Βενέτσια 4-0

Μπολόνια-Ουντινέζε 1-1

Σασουόλο-Τζένοα 0-2

Μίλαν-Φροζινόνε 5-1

Αταλάντα-Ίντερ 4-4

Μόντσα-Φιορεντίνα 3-0

Η βαθμολογία