Στο «μαγευτικό» Κόμο δοκιμάζεται η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» έχει μπροστά της μία απαιτητική αποστολή στο «Giuseppe Sinigaglia», απέναντι σε ένα σύνολο που αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ποδοσφαιρικές ιστορίες των τελευταίων ετών στην Ιταλία, έχοντας επιστρέψει δυναμικά πλέον στο προσκήνιο (και) του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα χρειαστεί να παρουσιαστεί ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς εκτός από τη δυναμική του αντιπάλου έχει να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες, με τους Αριάγκα, Κοϊτά και Ζουμπκόφ να έχουν τεθεί «νοκ άουτ».

Υπάρχει, όμως, ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει τους δικούς του λόγους να θέλει να ξεχωρίσει απέναντι στην ΑΕΚ. Ο λόγος φυσικά για τον Τάσο Δουβίκα.

«Habemus Tasos»

Ο Τάσος Δουβίκας τα «σπάει» με τη φανέλα της Κόμο

Ο Έλληνας επιθετικός διανύει εξαιρετική περίοδο στην Ιταλία και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της Κόμο. Με έξι γκολ μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση του Champions League, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ (πάνω από Χάαλαντ και Κέιν), ενώ συνολικά μετρά 11 τέρματα και δύο ασίστ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι επιδόσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας, η οποία επιβράβευσε τις πρόσφατες παρουσίες του με νέο συμβόλαιο. Ο 27χρονος στράικερ έχει βρει τον δικό του ρόλο στο σύνολο του Φάμπρεγκας, προσφέροντας λύσεις στο σκοράρισμα και επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Απέναντι στην ΑΕΚ, ωστόσο, ο Δουβίκας δεν θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αντιθέτως, έχει ήδη οκτώ προηγούμενες συναντήσεις με την «Ένωση» σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας φορέσει τις φανέλες του Βόλου και του Αστέρα AKTOR. Ο απολογισμός του σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ έχει καταφέρει να σκοράρει τρεις φορές, όλες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα της Μαγνησίας.

Οι τρεις φορές που «πλήγωσε» την Ένωση με τον Βόλο

Η πρώτη του σημαντική «παράσταση» απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε στο Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2020-21. Στη διπλή αναμέτρηση των προημιτελικών του θεσμού, ο Δουβίκας βρήκε δίχτυα και στα δύο παιχνίδια.

Στο πρώτο ματς, στο ΟΑΚΑ, ο Βόλος γνώρισε την ήττα με 4-2, παρά το γκολ του Έλληνα επιθετικού. Στη ρεβάνς του Πανθεσσαλικού, ωστόσο, ο Δουβίκας ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπορεί να μην ήταν αρκετό για να ανατρέψει τα δεδομένα και να δώσει στους Θεσσαλούς την πρόκριση στα ημιτελικά, όμως

Η παράδοση του Δουβίκα απέναντι στην ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο συναπάντημα των δύο ομάδων για τη σεζόν 2020-21, ο Βόλος απέσπασε ισοπαλία (2-2), ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση κατάφερε να πάρει το τρίποντο με 1-0, έχοντας και πάλι τον διεθνή φορ ως απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς το δικό του γκολ έκρινε την αναμέτρηση.

-Αναλυτικά το ρεκόρ του Δουβίκα κόντρα στην ΑΕΚ-

Πλέον, πέντε χρόνια μετά με διαφορετική φανέλα και σε μία εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και συνθήκη, ο Δουβίκας ετοιμάζεται να συναντήσει για μία ακόμη φορά την ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του καλούνται να περιορίσουν έναν επιθετικό που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει αποδείξει στο παρελθόν πως ξέρει τον τρόπο να την... πληγώνει.