Η «Ένωση» αφήνει πίσω της τη νίκη επί της Καλαμάτας και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή της στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει μπροστά της.

Το πρωί της Δευτέρας (23/11), στις 10:00, η «κιτρινόμαυρη» αποστολή αναχωρεί για την Ιταλία, όπου την περιμένει η απαιτητική αναμέτρηση με την Κόμο για τη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, έχοντας να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, αλλά και δύο επιστροφές που έρχονται σε ένα σημαντικό χρονικό σημείο. Οι Κάαν Κάιρινεν και Μπάμπης Λυκογιάννης προπονήθηκαν κανονικά και συμπεριλαμβάνονται στα διαθέσιμα «όπλα» του Μάρκο Νίκολιτς.

Η επιστροφή του Κάιρινεν αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απώλεια του Κέρβιν Αριάγκα, καθώς ο Σέρβος τεχνικός χρειάζεται επιπλέον λύσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την ίδια στιγμή, στη διάθεσή του βρίσκεται κι ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του και επιστρέφει μετά την απουσία του από το παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Στον αντίποδα, ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κοϊτά, ο οποίος είναι τιμωρημένος, στον Ζούμπκοφ, που εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ντέρεκ Κουτέσα, αλλά ούτε και στον Αριάγκα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για το κάταγμα κλείδας και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει, επομένως, στο Κόμο με δεδομένες δυσκολίες, αλλά και με ορισμένες σημαντικές ανάσες στο κομμάτι των επιλογών, θέλοντας να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Το πρόγραμμα της ημέρας (23/11) στην Ιταλία περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς στις 18:00, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης» στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια», το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί κι η αναμέτρηση με την Κόμο.