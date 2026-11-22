Η παρουσία του Τάισον ξεχωρίζει στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2. Ο 38χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται για πρώτη φορά στη διάθεση της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της.

Η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι θέλουν να αντιδράσουν μετά τη βαριά ήττα στην Τρίπολη και να αναζητήσουν τους πρώτους τους βαθμούς με τον Μαλεζά στον πάγκο.

Από την αποστολή απουσιάζουν ο τιμωρημένος Γιώργος Κοσίδης, καθώς και οι Δημήτρης Μπαταούλας, Βαγγέλης Γκιόκα, Έντι Ντούνγκα και Δημήτρης Μπέρδος. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους αναμένεται να ενισχύσουν την Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία αναχωρεί για τη Γερμανία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Κωττάς, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσιότας, Πασαχίδης, Κούπενος, Βυρσωκινός, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Κανίς, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Τάισον, Σιφναίος, Γραββάνης, Στύλος.