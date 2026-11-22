Άτυχος στάθηκε ο Γουέιν Γκέιμπριελ, καθώς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Φενέρμπαχτσε, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της συνέχειας.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον ατζέντη του να στέλνει μήνυμα συμπαράστασης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχόμενος περαστικά στον παίκτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γκέιμπριελ αναμένεται να απουσιάσει και από την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου. Έτσι, η ομάδα του «τριφυλλιού» δεν αναμένεται να τον αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.\

Αναλυτικά η ανάρτηση του ατζέντη του:

«Εύχομαι στον Γουένιεν Γκάμπριελ ταχεία ανάρρωση, μετά τον τραυματισμό του.

Χωρίς αμφιβολία, θα προσεγγίσεις την ανάρρωση σου με την ίδια αφοσίωση που έδειχνες στο παρκέ καθημερινά. Ένα άτυχο πισωγύρισμα μετά από μία τέλεια αρχή στη σεζόν, δείχνοντας για ακόμη μία φορά σε όλους τι είδους παίκτης είσαι.

Ανυπομονώ ήδη για να σε δω να επιστρέφεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς, πιο δυνατός από ποτέ».