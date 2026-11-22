Στο πλευρό του Σαντίνο Αντίνο στάθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Αργεντινός εξτρέμ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Μαροκινός μέσος δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με το μήνυμα «Όλοι μαζί σου Αντίνο», εκφράζοντας τη στήριξή του στον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (23/11) αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος