Παναθηναϊκός: Το μήνυμα συμπαράστασης του Ουναΐ στον Αντίνο μετά τον τραυματισμό του
Ο Αζεντίν Ουναΐ έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Σαντίνο Αντίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αργεντινού εξτρέμ.
Στο πλευρό του Σαντίνο Αντίνο στάθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Αργεντινός εξτρέμ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Μαροκινός μέσος δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με το μήνυμα «Όλοι μαζί σου Αντίνο», εκφράζοντας τη στήριξή του στον άτυχο ποδοσφαιριστή.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (23/11) αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος