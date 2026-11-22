Η 11η αγωνιστική της Super League, ολοκληρώθηκε χωρίς… κακοτοπιές για το Big-4, σε επίπεδο αποτελεσμάτων τουλάχιστον. Οι τέσσερις πρώτοι νίκησαν τα παιχνίδια τους και έτσι η διαφορά στην κορυφή παρέμεινε αναλλοίωτη.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 2-0 του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός με το εντυπωσιακό 6-2 του Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ με το ευρύ 4-0 κόντρα στην Κηφισιά. Από το Σάββατο η ΑΕΚ είχε νικήσει την Καλαμάτα στη Νεάπολη με 1-0.

Έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 30 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στους 26. Η ΑΕΚ με ματς λιγότερο είναι στους 23 και ο ΠΑΟΚ πήγε στους 22.

Λεβαδειακός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 σε αποτέλεσμα που δεν βολεύει κανέναν καθώς είναι χαμηλά έχοντας από 7 βαθμούς. Ο Παναιτωλικός πήρε… ανάσα και ανέβηκε στους 12 με το 1-0 κόντρα στο Βόλο, ο οποίος παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (23/11) με το παιχνίδι του Αστέρα AKTOR κόντρα στον Άρη.

Όλα αυτά ενώ την επόμενη αγωνιστική υπάρχει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αλλά και οι επικίνδυνοι έξοδοι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σε Περιστέρι και «Κλεάνθη Βικελίδης» για τα ματς με Ατρόμητο και Άρη αντίστοιχα.

SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Άρης Novasports 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26

3. Α.Ε.Κ. 23 (10αγ.)

4. Π.Α.Ο.Κ. 22

5. ΑΡΗΣ 19 (10αγ.)

6. Ο.Φ.Η. 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 14

8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

9. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12

10. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

11. ASTERAS AKTOR 7 (10αγ.)

12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 7 (10αγ.)

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ