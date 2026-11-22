Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Ηρακλή, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με το ευρύ 6-2 του «Γηραιού» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Super League.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε μεταξύ άλλων στη σημαντική βελτίωση που έδειξε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές του ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες που τους έδωσε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την αντίδραση και τη συμμετοχή των παικτών του, ενώ υπογράμμισε την ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

«Στο β' ημίχρονο δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε στο α’ ημίχρονο, τους είπα στα αποδυτήρια δύο πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν και να διορθωθούν και οι παίκτες το κάνανε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν γιατί η εικόνα μας στο α’ ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με αυτή στο β΄.

Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι, προσπαθεί για τη νίκη, είναι δύο πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν στο α’ ημίχρονο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το β’.

Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιο γκολ γιατί όλα τα γκολ ήταν υπέροχα. Ήταν πολύ ωραία η αντίδραση και η συμμετοχή των παικτών, η θέληση που δείξανε, όλα τα γκολ είναι πολύ σημαντικά, δε νομίζω ότι προτιμάω κάποιο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ ποιότητα και πρέπει να τη δείχνει σε όλα τα παιχνίδια».

Όσο για τον τραυματισμό του Μπέιλι, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ελπίζουμε να είναι απλά κράμπες από την κούραση κι όχι κάτι πιο σοβαρό. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε τον ίδιο και με το ιατρικό τιμ αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι πιο σοβαρό».