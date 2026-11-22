Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με το εμφατικό 6-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική της Super League.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στο αγωνιστικό πρόσωπο που θέλει να βλέπει από την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Μπέιλι, στις λύσεις που διαθέτει ο Ολυμπιακός παρά τις απουσίες στον άξονα, αλλά και στην ετοιμότητα του Γκονζάλες, ο οποίος βρίσκει συχνά δίχτυα ερχόμενος από τον πάγκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός στη συν. Τύπου:

Για το αν ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτό που θέλει να βλέπει στο μέλλον: «Προφανώς το δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε από τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα επιθετική που να βάζει πίεση στον αντίπαλο. Να βάζει το πρώτο γκολ και να μην σταματάει. Ο σημερινός μας αντίπαλος δεν δέχεται εύκολα γκολ. Δείξαμε πραγματικά το πρόσωπο που θέλουμε να βλέπουμε».

Για τον τραυματισμό του Μπέιλι: «Περιμένουμε να δούμε τη διάγνωση. Πιστεύουμε πως είναι κράμπες που προέρχονται από κούραση και αύριο θα περιμένουμε στο Ρέντη για να εκτιμηθεί καλύτερα η κατάστασή του».

Για την καλή απόδοση της ομάδας παρά τις απουσίες στον άξονα: «Όλοι οι παίκτες που μας λείπουν βοηθάνε πάρα πολύ. Μας αρέσει να παίζουμε από τον άξονα, όμως συνεχίζω να λέω πως ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ με ποιότητα και με παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. Έχουμε παίκτες που μπορούν να καλύψουν το κενό. Αυτό που έχει σημασία είναι να παίρνουμε από τον κάθε παίκτη την καλύτερη απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι και να δίνουν περισσότερο από το 100%».

Για το γεγονός πως o Γκονζάλες σκοράρει συνέχεια όταν μπαίνει αλλαγή: «Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται πάντα μέσα στο παιχνίδι, είτε είναι στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι στον πάγκο. Είναι πάντα σε ετοιμότητα, πάντα βρίσκεται εκεί, κυνηγάει και προσπαθεί να βρει τον χώρο για να βάλει γκολ. Είναι κάτι που του έρχεται πάρα πολύ γρήγορα».