Σε ένα ματς όπου ο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά και ο ΟΦΗ έχασε πέναλτι για να προηγηθεί, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού κάνουν λόγο για «πράσινη» εύνοια. Λόγω μιας φάσης με τον Ταμπόρδα να προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τον Σιέλη και τον αντίπαλό του να βρίσκεται στο έδαφος.

Οι αναφορές που έγιναν, πολλές. Γι’ αυτό και στο «τριφύλλι» έφτασαν στο σημείο να… βράζουν με αυτή την κατάσταση. Γι’ αυτό και τόνιζαν μετά την αναμέτρηση με τους Κρητικούς:

«Οι διαπλεκόμενοι όλων των ειδών και των αποχρώσεων, που ασέλγησαν κυνικά όσο και ξεδιάντροπα τα τελευταία πολλά χρόνια πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο μπας και φρενάρουν τον Παναθηναϊκό, ανακαλύπτοντας αφηγήματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δυναμική και η συσπείρωση του Παναθηναϊκού , επί παντός επιστητού, τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους και να ανακαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικά “φαντάσματα”, στους αγώνες της ομάδας μας.

Τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός γύριζε και το άλλο μάγουλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όση προπαγάνδα κι αν κάνουν, όσο κι αν σκίζουν, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της πράσινης κορυφής.

Με το σπαθί μας και όχι με δεκανίκια, όπως έκαναν οι ίδιοι στην πλειονότητα των περασμένων ετών».