O Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 επί του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και παρέμεινε για ακόμα μια αγωνιστική στην κορυφή της Superleague, διευρύνωντας παράλληλα το νικηφόρο του σερί στα 9 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο η νίκη του επί των Κρητικών επισκιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Ο αργεντινός εξτρέμ σε μια διεκδίκηση της μπάλας νωρίς στην αναμέτρηση στραβοπάτησε και ως εκ τούτου τραυματίστηκε στο γόνατο και ξέσπασε σε κλάματα από τους πόνους και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Αργεντινού επιβεβαίωσε τόσο ο σύλλογος που με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έκανε λόγο για «σοβαρή ζημιά», ενώ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση τόνισε πως «μάλλον έχουμε χάσει τον Αντίνο για το υπόλοιπο της σεζόν».

Τα μηνύματα συμπαράστασης των συμπαικτών του

Ο Νίστρουπ αποκάλυψε επίσης πως στο ημίχρονο της αναμέτρησης πολλοί από τους ποδοσφαριστές του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε κλάματα όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του συμπαίκτη τους, γεγονός που αποδεικνύει το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια, αλλά και το γεγονός πως είναι μια οικογένεια.

Έτσι, αρκετοί από τους συμπαίκτες του Αντίνο έστειλαν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις τους.

«Είμαστε μαζί σου αδερφέ», έγραψε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου

«Είμαστε όλοι μαζί σου» έγραψε ο Κίνγκς Κάνγκουα.

Το μήνυμα του Κίνγκς Κάνγκουα

«Θα επιστρέψεις δυνατότερος» ήταν το μήνυμα του Ιμράν Λούζα

Το μήνυμα του Λούζα

«Είμαστε μαζί σου σ' αυτό αδερφέ», έγραψε ο Πέδρο Τσιριβέγια

Η ανάρτηση του Τσιριβέγια

Ενώ, το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Αζεντίν Ουναϊ που και ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και θα επιστρέψει στην ενεργό δράση από το 2027.

«Είμαστε όλοι μαζί σου» έγραψε ο Μαροκινός.

Το μέγεθος του τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο και τι αποκατάσταση θα ακολουθήσει θα ξεκαθαρίστει τη Δευτέρα 23/11, όταν ο ποδοσφαιριστής υποβληθεί σε μαγνητική.