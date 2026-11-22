Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεχώρισε στη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά, σημειώνοντας τρία γκολ στην Τούμπα. Σε δηλώσεις του στη NOVA μετά τη λήξη του αγώνα, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον «Δικέφαλο» και στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με την ομάδα.

Οι δηλώσει του Ζίβκοβιτς:

«Είναι μία ιδιαίτερη βραδιά για εμένα, είμαι πολύ χαρούμενος για το χατ τρικ και τη νίκη, όπως και για το γεγονός ότι βγήκα στο γήπεδο με τα παιδιά μου, τους αφιερώνω τα τρία γκολ όπως και στη γυναίκα μου».

Αν ο ΠΑΟΚ γύρισε σελίδα και κοιτάει με περισσότερη αυτοπεποίθηση τη συνέχεια:

«Η Κηφισιά είναι μία καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, έκανε... δύσκολη τη ζωή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι μία καλή δουλειά από εμάς, τους παίκτες, το επιτελείο, η ώθηση από τον κόσμο βοήθησε, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να εστιάσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Αν είχε φανταστεί όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ότι πιθανώς θα τελειώσει στην καριέρα του στα ασπρόμαυρα:

«Το ένιωσα αυτό από την πρώτη μου στιγμή στην Τούμπα, ότι είμαι στο σπίτι μου, γνωρίζετε ότι μεγάλωσα στην Παρτιζάν και νιώθω αυτή την σύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων».