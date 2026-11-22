Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη 26/11 φιλοξενείται από την Νόρντζελαντ για την 4η αγωνιστική του Conference League. Ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος, καθώς η ομάδα της Δανίας για το πρωτάθλημα της χώρας της συνέτριψε με 5-0 την Κοπεγχάγη.

Η πρώην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι πρωτοπόρος μάλιστα και με την πεντάρα αυτή, η Νόρντζελαντ μείωσε στο -6. Ο Ρόκικιαερ άνοιξε το σκορ στο 37’, ενώ στο 60’ ο Μάρκγκραφ αποβλήθηκε για τους φιλοξενούμενους. Ο Λαχτενμάκι έκανε το 2-0 στο 67’, ο Αντέλ έκανε το 3-0, για να ακολουθήσουν δύο τέρματα του Λιντ για τη διαμόρφωση του τελικού σκορ.

Η ενδεκάδα του Όλσεν: Χάνσε - Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν - Άνκερσεν (80' Νόρχαϊμ), Γιάνσεν, Ρόικιαερ (64' Μπρινκ), Λαχτενμάκι (84' Αμοάκο) - Ράσμουσεν (64' Σαντιό), Λιντ, Αντέλ (80' Μπέρτελσεν).