Ένα σπουδαίο ρεκόρ πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Ρίο Ενγκουμόχα, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των αναμετρήσεων της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League που καταγράφει συμμετοχή σε γκολ (είτε σκοράροντας είτε μοιράζοντας ασίστ).

Ο νεαρός άσος πέτυχε το ιστορικό επίτευγμα σε ηλικία μόλις 18 ετών και 85 ημερών, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ενγκουμόχα ήταν καθοριστικός στον θρίαμβο της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 αφού αρχικά μοίρασε ασίστ στο γκολ του Βίρτζ για το 2-0, ενώ στο 66ο λεπτό έγραψε ο ίδιος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ κάνοντας το 3-0.